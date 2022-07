Leslie Shaw recordó un triste episodio en su vida, cuando tenía una relación con Mario Hart y éste le fue infiel con la modelo Olinda Castañeda, en el 2015. La cantante dio una reveladora entrevista al canal de YouTube ‘Soy Jackie Ford’, que interpreta el coreógrafo Arturo Chumbe.

“¿Sufriste mucho cuando te enteraste que te sacó la vuelta?”, le que le hizo ‘Jackie Ford’ a la artista.

“Sí, oye (yo sufrí), no sé por qué era tan intensa”, respondió la intérprete de “Faldita”.

“¿Por que sufriste tanto si era tan chiquitito? ¿a ti nunca te han gustado los chiquititos?”, agregó el entrevistador, a modo de burla.

“No (nunca me han gustado los chiquititos), primera y última vez la verdad. Pero no sé por qué, yo ahora pienso y me acuerdo de eso, y digo, ‘Leslie no era para tanto’”, respondió Leslie Shaw.

Por qué Leslie Shaw sufrió por infidelidad de Mario Hart

Leslie Shaw reveló que sufrió mucho por la infidelidad de Mario Hart porque es “muy intensa”.

“Tengo mis sentimientos muy a flor de piel y en ese momento de repente, debí enviar esos sentimientos a mi música, que es lo que hago ahora. En ese momento estaba mal enfocada, estaba gastando energía innecesariamente, pero bueno, es parte de la edad también”, contó.

