Leslie Shaw se convirtió en una de las primeras figuras peruanas en OnlyFans. Su gran popularidad hizo que lograra ganar hasta 12 mil dólares mensuales con su contenido de alto voltaje, sin embargo, poco o nada se sabía de lo que pensaba su familia sobre su nueva ocupación.

En una entrevista para el programa de YouTube “La banca” de Jesús Alzamora, la intérprete de “La faldita” confesó que siempre tuvo los límites bien marcados respecto al material que subiría a la plataforma para adultos porque su padre la amenazó.

“¿Y dijiste tengo un límite o ese límite puede ser progresivo? Preguntó Jesús Alzamora. “No, no, siempre fue claro eso porque mi papá me amenazó. Lo primero que ocurrió cuando me vio en OnlyFans fue: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas dinero? ¿Qué tienes? Avísame”, respondió la artista.

Pero esto no es todo. Leslie Shaw también reveló que su papá le advirtió que no quería que sus amistades le enseñen sus sugerentes videos, y que ella se comprometió a no sobrepasar los límites.

“Me dijo: ‘No quiero que mis amigos me manden tus fotos a mi WhatsApp’. Entonces, le prometí a mi papá tener cuidado”, confesó la modelo al señalar que entre sus planes nunca estuvo subir contenido de sexo explícito al estilo de Xoana González o Fátima Segovia.

