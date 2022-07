Fuerte y claro. Jamila Dahabreh se mostró bastante indignada con las recientes declaraciones que dio Gigi Mitre en la última edición de “Amor y Fuego”, donde afirmó que la modelo sería “la manzana de la discordia” sobre la supuesta pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado.

Y es que la modelo lamentó enormemente que pese a que la conductora de espectáculos es mujer, se exprese así de otra fémina, tildándola de “chimpunera mayor y que juega pichangas por todos lados”.

“Qué pena que Gigi, siendo mujer, se exprese así de otra mujer. Es lamentable, yo no busco nada de nadie porque no hablo nada”, comenzó diciendo la polémica modelo.

En ese sentido, Jamila no descartó demandar a la compañera de Rodrigo González por manchar su imagen al llenarla de adjetivos calificativos. “No tengo idea por qué me mencionan, ya tomaré acciones legales. ¿Vínculos? Ninguno confirmado, no hay pruebas, así que hay que tener cuidado con lo que se informa”, comenzó diciendo.

