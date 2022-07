En medio de la escandalosa pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, en los camerinos del club Alianza Lima, saltó el nombre de la modelo Jamila Dahabreh, amiga de la ‘Foca’.

El programa ‘Amor y Fuego’ deslizó el nombre de la rubia en su informe periodísticos y Gigi Mitre dio información sobre este trascendido.

“Yo estoy segura que es un tema de faldas, con el ego de los futbolistas... [¿Cuál falda podría ser?] Podría ser lo que se especula de Jamila Dahabreh, sí podría pero no me consta que sea ella, lo que sí sé es que Jamila es chimpunera, ella juega pichangas en todas las canchas, no me sorprendería que sea por ella. Pero no es porque esté ahora Farfán esté enamorado de Jamila”, comentó la presentadora de Willax TV.

Para Gigi, que ambos futbolistas se hayan agarrado a golpes es “porque se tenían ganas desde hace rato, y si es por Jamila, la chimpunera mayor, más lamentable porque ninguno de los dos ha sido pareja estable”.

Rodrigo González consideró inédito que los jugadores de Alianza se estén peleando “por alguien que no es parte de la realidad de ninguno de ellos”.

“Se supone que (Farfán) estaba en todas con la excuñada Olenka Mejía y dijeron que iba a ser legalizada, hasta estamos esperando el balconazo”, se burló Peluchón de la excuñada de Yahaira Plasencia.

Gigi Mitre - Amor y Fuego