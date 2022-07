Phillip Butters, conductor de ‘Combutters’ y ‘PBO Radio’ se refirió a la broncaza que protagonizaron los íntimos Jefferson Farfán y Paolo Hurtado la mañana de este martes de 12 de julio en Matute.

El popular ‘Sabelón’ se mostró decepcionado de la ‘Foquita’ y aprovechó para burlarse de él. Según trascendió Farfán fue quien se llevó la peor parte y es que el ‘Caballito’ le habría dado tremenda paliza.

“A mí Paolo Hurtado me mete un combo en la cara y si me doy cuenta, estaríamos en problemas. Perdón, pero Jefferson Farfán es ‘chapadazo’, pues hermano. ¿Qué es flojo? ¿Es manco? ¿Es primo de Reimond Manco? Ya me molesté ya. Yo le puedo soportar a Jefferson Farfán que no pase el examen médico, le pudo soportar que no meta goles, pero que sea ‘Manco’, con ese chasís, que tal decepción. En condiciones normales la ‘Foquita’ tendría que ir a trabajar a ‘Esto es Guerra’”, expresó en un inicio.

“Si a Jefferson Farfán se le pone Paolo Hurtado al frente (...) O sea, le mete un ‘pollo’ y le rompe el fémur. Yo esperaba mucho más, se me cayó Farfán, ya lo perdimos. Nicole Salinas, cinturón negro, los cachetea a los dos. No puede ser es Jefferson Manco o Reimond Farfán”, ironizó Butters.

¿Por qué Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se agarraron a golpes?

Vale indicar que los jugadores íntimos se habrían agarrado a golpes luego de un entrenamiento, esto porque Paolo Hurtado habría llamado ‘cachudo’ a Jefferson Farfán.

Fuente: (Willax TV)

