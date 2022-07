El periodista Erick Osores prefiere pasar por alto las fuertes acusaciones que hizo el futbolista Paolo Guerrero contra él y su compañero Gonzalo Núñez. Como se recuerda, el ‘Depredador’ dijo que “estos tipos son pagados para hacerme daño y para perjudicarme”.

Todo comenzó cuando la dupla de periodista reveló que le ofrecieron la fuerte suma de 96 mil dólares al hijo de ‘Doña Peta’ para formar parte de Alianza Lima, pero él no aceptó.

“Para mi Paolo se equivocó, se molestó, se calentó, para mi no pasa nada. Y esto no cambia un ápice de lo que pienso de Paolo Guerrero”, comentó Osores, dando por terminado el asunto.

Sin embargo, luego le mandó su chiquita al excpaitan de la Selección Peruana, indicando que le faltó el respeto a los hinchas de Alianza Lima al pretender vestir la camiseta blanquiazul recién cuando tenga 41 años y ya no tenga el físico deseado para un futbolista.

“Yo quiero que Paolo Guerrero se retiré bien, se lo merece ha tenido 4 años de mier** pobre muchacho, se la ha pasado lesionado, castigado y lesionado (..) yo le deseo que tenga un gran final, pero si tú me preguntas qué pienso de Paolo en el tema Alianza ¿Qué cosa quieres, venir con muletas? No seas sinvergüenza, hermano, ven a jugar entero, eso es lo que pienso del tema. Si vas a venir a Alianza a jugar por el equipo de tus amores ven completo, no vengas con 41 años, no le faltes el respeto a la gente. Paolo quiere venir con el conchito que le queda, eso si es criticable”, dijo, indignado.

TE PUEDE INTERESAR