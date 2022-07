Los periodistas Gonzalo Núñez y Erick Osores respondieron y se despacharon con todo contra el ‘capitán histórico’ Paolo Guerrero, quien en sus redes sociales aseguró que habría un complot en su contra y dejo entrever que los comunicadores habrían recibido dinero para hablar mal de él.

Durante su programa de YouTube, los hombres de prensa se tomaron varios minutos para responder a las acusaciones del futbolista.

“Paolo, escúchame una cosa, tú metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti, la vida da vueltas y, hoy, Gonzalo y yo podemos ir contra ti y tú serías en este caso Magaly, porque no podrías probar jamás que alguien nos dio dinero. Yo entiendo que te has calentado, que estás al límite, pero alguien te tiene que ayudar a que no te vayas de boca tan fácil, porque lo que ha dicho lo puede complicar”, dijo Erik Osores, quien dio a conocer que no tiene en mente hacerle un juicio al jugador peruano.

Gonzalo Núñez tomaría acciones legales contra el ‘Depredador’

Sin embargo, Gonzalo Núñez fue más drástico y exigió que Paolo Guerrero se disculpe por las acusaciones que lanzó.

“Mínimo que se rectifique. Que diga que ‘me excedí en esas palabras y retiro eso. Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas ¿o lo perdonó porque es Paolo? Él se siente tan importante que piensa que se va a armar un complot para que nosotros recibamos plata, eso es tonto y ser niño”, apuntó.

“Por eso, que se rectifique. Sería un acto de humildad. Ya se olvidó de sus épocas de Chorrillos cuando era verdaderamente humilde”, agregó Núñez muy indignado.

