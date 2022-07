Magaly Medina se mostró totalmente indignada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por una publicidad que lanzaron en sus plataformas sociales donde se busca minimizar el rol de los padres de familias en la vida de sus hijos. En la imagen que se viralizó, la entidad llama al padre como el ‘cuidador’.

Por este motivo, la periodista de ATV no pudo evitar mostrar su enojo y arremetió contra la entidad del Estado en su programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este lunes 12 de julio.

“Hay una cosa que nos llamó la atención. Estaba con productor mirando la página del Ministerio de la Mujer y hay algo que me pareció bastante extraño. Un ministerio que no solo es de la mujer sino de poblaciones vulnerables, tenga un afiche como este. ¿Cómo vas a llamar al padre el ‘cuidador’? Es como el donador de esperma, algo así me parece, el cuidador es la nana que tú contratas para tu hija, quien te ayuda para el cuidado de tus hijos. (El mensaje): debió ser: ‘crecen con más seguridad y confianza cuando hay la presencia activa del padre y la madre’. Si vas a mencionar solo a uno, dile ‘padre’, no ‘cuidador’, comentó Magaly Medina en un inicio durante su espacio de ATV.

“O sea, el padre es un proveedor, es una billetera andante, un bolsillo andante, en cambio, la madre, sí le dicen madre”, agregó la ‘urraca’ muy molesta.

En la publicación se ve una niña y un padre de familia, pero el mensaje no lo menciona: “Los niños y niñas crecen con más seguridad y confianza cuando hay presencia activa del cuidador”.

