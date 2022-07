Fuerte y claro. Giuliana Rengifo no se calló nada y aseguró que no le guarda rencor a Magaly Medina, pese a que la conductora la tildó de “snack” de su ahora esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“En esta vida uno no puede dejar que la cólera o la rabia te gane y eso que la señora ha dicho que he sido un snack, sin considerar que mis hijas están grandes y se dan cuenta de lo que quiso decir, cuando fui clara al señalar que lo que pasó con el señor (Alfredo Zambrano) fue en el momento que estaban separados”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cumbiambera comentó que pese a todas las críticas y ataques que ha recibido por parte de la popular ‘Urraca’, no le desea el mal. “Con toda sinceridad no le deseo nada malo a ella ni a nadie. La vida es corta para vivir odiando, ¿qué ganas con eso? Nada, enfermar tu corazón y tu alma”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Giuliana Rengifo confesó que ella siente que Alfredo Zambrano se ha convertido en ‘su cruz’ desde que confesó públicamente que tuvieron un corto romance cuando estaba separado de Magaly Medina.

“Ya estoy harta. Muchos cibernautas comentan mis videos de TikTok, casi todos son videos románticos, pero lo hago así porque soy una mujer romántica. No van dirigidos al señor, mi mundo no gira alrededor de esa pareja, también he tenido otros ex”, expresó un tanto molesta.

Por otra parte, la artista peruana confesó que nunca estuvo enamorada del notario. “No hay forma, no llega ni a cadenita, ni ha sido algo trascendental en mi vida porque yo no lo quise. Sé (que Magaly y Alfredo) están super enamorados, en una relación estable y nada puede marchitar ni terminar este amor si realmente es verdadero”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO