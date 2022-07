No se guardó nada. Ethel Pozo brindó una exclusiva entrevista para el canal de Youtube de Verónica Linares, donde confesó pasajes de su vida privada que sorprendió a propios y extraños. Y es que la conductora de “América Hoy” habló de cómo fue su adolescencia, revelando que fue algo inquieta.

Todo se dio cuando la periodista le consultó cómo venía sobrellevando la complicada etapa de la adolescencia que vienen viviendo sus dos hijas. Recordemos que recientemente Ethel celebró en una gran fiesta los 15 años de su primogénita.

“Tengo dos hijas bien activas, me tocó dos en la adolescencia... Es bien fuerte. Yo diría que no (he sido complicada), pero mi mamá me contó que compró muchos libros de adolescentes para entenderme. Yo no me recuerdo así, pero ahora que soy mamá, es muy complicado. Las mujeres nos hacemos rollo por todo, son unos ángeles, pero adolescentes”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Pozo confesó también una de las locuras que habría hecho cuando tan solo era una adolescente. “Yo me hice un tatuaje, me pinté el pelo, a escondidas el tatuaje a los 15, me hice una calavera en la espalda, fue terrible... Ya a los 18 lo tapé con una rosa y luego maduré, me duele demasiado para ponerle colores”, comentó entre risas.

