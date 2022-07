Ethel Pozo, conductora de ‘América Hoy’, conversó con la periodista Verónica Linares en su programa de YouTube “La Linares”. La presentadora reveló pasajes desconocidos de su niñez y se animó a contar como fue su relación con su madre Gisela Valcárcel cuando era pequeña.

Durante la entrevista, la única heredera del imperio de la ‘señito’ se mostró conmovida pues su mamá estuvo ausente durante su etapa escolar, pero nunca le reclamó nada porque sabía que la rubia era el sustento de su hogar.

“Mi mami tuvo que sacar adelante a toda una familia (...) Yo lo tomaba todo a la broma, me decía ‘Ethel, puedo pagar a la APAFA una multa por no llegar a las reuniones’, porque nunca iba. Nunca estuvo. En las actuaciones estaba mi tía Martha e hicieron una buena dupla, mi mamá y mi tía. Mi mamá era el papá”, contó Ethel Pozo.

“Mi mami hizo ‘Alo Gisela’ toda mi primaria y secundaria (...) Mi mamá tuvo otra vida, recuerda que cuando ella nació y toda su etapa de joven era una persona humilde, pobre. Entonces, mi mamá tuvo que saber adelante a una familia, era distinto, ella me dice: ‘yo no pude vivir la maternidad porque no tenía los medios’. La historia de mamá es increíble, ella ocultó su embarazo hasta casi los 6 meses, su historia fue muy distinta a la mía, yo cuando tuve a mi hija ya estaba casada tres años, con trabajo con profesión, graduada, mi mami tuvo que sacar adelante a toda la familia”, agregó.

