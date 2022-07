Gisela Valcárcel, conductora de televisión, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los reporteros de Cuarto Poder, quienes fueron secuestrados la noche de este miércoles 6 de julio por ronderos mientras realizaban una investigación sobre la cuñada del presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, la rubia animadora no dudo en expresar toda su indignación por los hechos ocurridos en Cajamarca y le envió un mensaje al mandatario de la Nación.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre el secuestro?

“Mes de la patria, mes de todos los peruanos. Me opongo al ataque a la prensa por parte de la más alta autoridad en nuestro país, la mejor defensa no siempre es el ataque, Pedro Castillo. No nos divida más, su misión es unirnos y sacar adelante el Perú”, expresó Gisela Valcárcel.

Mes de la Patria, Mes de todos los peruanos , me opongo al ataque a la prensa de parte de la más alta autoridad en nuestro país, la mejor defensa no es siempre el ataque @PedroCastilloTe , no nos divida más, su misión es UNIRNOS Y SACAR ADELANTE EL PERÚ 🇵🇪♥️ — Gisela Valcarcel (@GiselaPeru) July 7, 2022

Reporteros de Cuarto Poder secuestrado por ronderos

Un equipo periodístico de América TV fue secuestrado este miércoles por presuntas rondas campesinas de la comunidad La Palma, distrito de Chadín, región Cajamarca, para que se rectifique por un reportaje contra familiares de Pedro Castillo.

