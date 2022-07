Alberto Silva Reyes, más conocido como ‘Tito Silva’-es el creador de “Mi bebito fiu fiu”- una de los canciones más escuchadas en las últimas semanas en el ciberespacio. A la fecha acumula más de 10 millones de reproducciones en YouTube, y hace poco se ubicó como el sencillo trend de TikTok.

El productor peruano se encuentra en el ojo de la tormenta, puesto que su obra podría afrontar una demanda millonaria si Sony Music y Warner deciden exigir los derechos de autor. La melodía de “Mi bebito fiu fiu” proviene de “Thank you”, tema de Dido y Eminem.

Si se comprueba el plagio, el joven tendría que pagar la suma de 12 UIT, o la diferencia de 828 mil soles, así lo reveló el abogado especialista, Martín Gutiérrez, quien fue consultado por el programa ‘Magaly TV, La Firme’.

“Así fuera una parodia, que es una transformación de la obra, (siempre que no sé atente contra la obra y no se genere una confusión con la original) y además se haya pagado la remuneración correspondiente. Supuestamente esto último esto último no se ha cumplido por parte de Tito Music”, explicó el especialista.

Pero eso no fue todo, Tito Silvia podría pasar 8 años de prisión si no paga la cifra exigida. “Delitos de la propiedad intelectual van de 2 a 8 años de cárcel”, sostuvo Gutiérrez.

Como se sabe, el tema se inspiró en la presunta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra con la excandidata al Congreso, Zully Pinchi.

TE PUEDE INTERESAR