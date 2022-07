Bad Bunny ha causado gran revuelo luego que en un reciente live de Instagram se animara a cantar una parte del tema “Mi bebito fiu fiu”, creada por el peruano Tito Silva con la voz de Tefi C.

“Mi bebita fiu fiu, quiero ser de chocolate, una vaina así, sí, sí”, inició interpretándola. Luego preguntó a sus seguidores si la habían escuchado, aunque la mayoría dijo que no, en las redes sociales de Perú se volvió tendencia.

Y raíz de esto muchos se han preguntado cómo es que se dio origen al tema, que ya es una sensación en las redes sociales. A continuación, te lo contamos.

Así nació “Mi bebito fiu fiu”

El tema nació luego que en mayo pasado el programa dominical Panorama difundiera unos supuestos mensajes que evidenciarían que Martín Vizcarra mantuvo una relación extramatrimonial.

Según las capturas de pantalla difundida en los medios locales, Vizcarra citaba en un hotel a Zully Pinchi, quien era candidata para el congreso por el partido político Somos Perú.

En uno de los mensajes que intercambiaron, él le manda un selfie y ella responde: “fiuuu, fiuuu”, luego escribe: “pásame los datos, por favor, que ya me va a tocar mi turno”.

Tras ello, envía el número de habitación y le indica que debe presentarse como la novia de Rudy Ramos. Entonces Zully le respondió: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”. El exmandatario le respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

El hecho causó asombro y escándalo, pues el expresidente de Perú mantenía un matrimonio, hasta donde se sabía, estable con Maribel Díaz Cabello, quien es la madre de sus cuatro hijos.

Luego de que las supuestas conversaciones entre Zully Pinchi y Vizcarra fueran expuestas públicamente y que se generara gran alboroto, Alberto Silva, productor musical conocido popularmente como Tito Silva, creó “Mi bebito fiu fiu”.

¿Cuál es la canción original de “Mi bebito fiu fiu”?

Muchos están familiarizados con la melodía de “Mi bebito fiu fiu” y eso es porque el tema original es la de “Stan” de Eminem y Dido, uno de sus grandes éxitos del 2000 que es parte de “The Marshall Mathers LP”, el tercer álbum de estudio del rapero.

¿Quién es la mujer que interpreta “Mi bebito fiu fiu”?

Tefi C, quien es la encargada de manejar las redes sociales de Silva, es la responsable de interpretar el tema. Asimismo, aparece en el video musical publicado en YouTube y que actualmente cuenta con más de 9 millones de reproducciones.

Martín Vizcarra no ha sido indiferente al tema y en una de sus transmisión se refirió a ello: “Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos como Tito Silva Music; que toma parte de nuestras declaraciones y las convierte en temas que son del agrado de la población”.

“Mi bebito fiu fiu” de Tito Silva y Tefi C. ya no está disponible en Spotify

El martes 5 de junio, solo un día después de figurar en una de las 50 canciones más escuchadas de Spotify, el tema “Mi bebito fiu fiu” creada por Tito Silva dejó de estar disponible en la popular plataforma digital.

Hasta el momento se desconoce si la canción fue retirada de Spotify por algún tipo de conflicto por derechos de autor. En tanto, sus creadores tampoco se han pronunciado al respecto.

“Mi Bebito Fiu Fiu” fue censurado de Spotify

¿Tito Silva Music se ha pronunciado tras la polémica de derechos de autor?

En una entrevista que brindó a Luis Carlos Burneo, conocido por su canal de YouTube “Spencerlandia”, Tito Silva habló sobre los derechos de autor del tema que utilizó de fondo para dar vida a “Mi bebito fiu fiut”.

Para Tito, “Mi bebito fiu fiu” es una parodia y no necesitaba permiso para utilizar la melodía de “Stan”.

“Hay un tema con esto de los derechos de autor... Nosotros sabemos que hay un tema detrás porque ya estamos agarrando un tema que ya existe y una canción conocida que se llama ‘Stan’, que principalmente se hizo conocida por Eminem y Dido, pero es una parodia y como es una parodia no se necesita algún tipo de permiso”, señaló Silva.

“Según las leyes y espero no estar equivocado, porque si no me van a demandar. Entiendo que, según las leyes, esto es totalmente legal e ilícito hacer parodias sin necesidad de hacer un permiso”, indicó.

¿contaban con los derechos para utilizar la melodía en la que basaron Bebito Fiu Fiu?



hace un par de semanas @titosilvamusic me contó sobre la figura mediante la cual utilizaron el tema original de Eminem-Dido pic.twitter.com/0EhM8QlHhi — spencerlandia (@spencerlandia) July 6, 2022

“Mi bebitu fiu fiu” traspasó fronteras rápidamente

El tema que fue inspirado en la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra no solo conquistó a los peruanos, sino también a muchas figuras internacionales. Uno de los primeros en cantar “Mi bebito fiu fiu” fue Bad Bunny, quien entonó parte de la pegajosa letra en uno de sus Lives de Instagram.

El pasado 2 de julio, el cantante puertorriqueño causó gran sensación en redes sociales luego que interpretara el tema creado por Tito Silva.

A él se sumó Danna Paola, quien en una de sus historias de Instagram llamó “mi bebito fiu fiuuuu” a su pareja, Alex Hoyer, algo que no pasó desapercibido por sus fans.

El conocido youtuber Luisito Comunica también se unió a la fiebre, es más se animó a pedir una versión “heavy” de “Mi bebito fiu fiu”. “Ansío cantar ‘bebito fiu fiu’ en un festival con cientos de personas”, admitió el youtuber, quien además explicó a sus seguidores el origen del tema y los problemas legales en los que se podría meter Tito Silva en caso Eminem decida plantearle una demanda por derechos de autor.

Otro youtuber que también se dejó conquistar por “Mi bebito fiu fiu” fue el español Ibai, quien se animó a cantarlo en uno de sus streams, calificándolo además como un “temón”.

El cine no fue indiferente a “Mi bebito fiu fiu”

El tema también sirvió para las campañas de marketing de distintas marcas como Marvel Studios, que se atrevió a publicitar el próximo estreno, “Thor: Love and Thunder”, con el “Bebito fiu fiu”.

“Qué lindo eres tú, eres nuestro bebé Nuestro bebito fiu fiu”, publicó la cuenta en español de Marvel Studios, con una imagen de Chris Hemsworth, quien encarna a Thor, el Dios asgardiano del Trueno.

Qué lindo eres tú, eres nuestro bebé

Nuestro bebito fiu fiu 🎶

#ThorLoveAndThunder, 8 de julio solo en cines. pic.twitter.com/FM3GgG9YZZ — Marvel España (@MarvelSpain) July 5, 2022

Incluso HBO Latinoamérica no dudó en usar el tema viral para su serie Euphoria, algo generó una serie de reacciones de los usuarios peruanos quienes califican la canción como “un éxito total”.

Qué lindo eres tú, eres nuestro bebé...

Nuestro bebito fiu fiu 🎶 pic.twitter.com/24AhWb3HpW — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) July 5, 2022

