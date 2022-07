No se guardó nada. El exchico reality Pancho Rodríguez, volvió a aparecer en la TV peruana en una entrevista para el programa ‘Dilo Fuerte’, donde no dudó en destruir a su exsaliente Yahaira Plasencia, quien sería el motivo por el que no puede ingresar a Perú.

Una vez más salta a la palestra el nombre del excongresista Paúl García Oviedo, quien sería la persona con poder que estaría moviendo los hilos para que Pancho Rodríguez no pueda ingresar al país: “No sé qué está pasando, no sé si es este congresista que sigue metiendo presión”.

Pancho Rodríguez se mostró seriamente decepcionado con Yahaira Plasencia, con quien habló en modo privado por Instagram y la tildó de mentirosa: “La última persona de la que quiero saber cuando llegue a Perú es de ti. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni deseos, ni nada”.

