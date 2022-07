Paul Gabriel García Oviedo, excongresista de la República de Acción Popular, se presentó este 6 de julio en ‘Amor y Fuego’ para desmentir estar involucrado en el caso de Pancho Rodríguez. El exparlamentario negó tener un vínculo con la salsera Yahaira Plasencia, como se viene especulando desde hace varios meses.

El exfuncionario público negó haber sido el encargado de prohibir el regreso del chileno a nuestro país. Como se recuerda, el exchico reality tiene impedido regresar al Perú en un plazo de 5 años debido a su participación en la fiesta clandestina de la ‘reina del totó'.

“Esas afirmaciones son difamaciones que incluso dañan la función del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y muchos más. Esta gente está cometiendo un delito mucho más grave de lo que fue solamente el hecho de incumplir las medidas sanitarias, creo que por eso le están impidiendo su ingreso, ¿no? De hacerlo, yo tomaría acciones legales penales correspondientes”, declaró para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

En otro momento, Paul García negó conocer a la ‘Patrona’. “Alguna vez la he cruzado, pero si que la conozco o que sea mi amiga, nada que ver”, dijo.

“Yo he conocido por varias personas, a gente de su entorno, obviamente no conviene decir su nombre y yo imagino que él saco deducciones no sé de donde, pero más allá de eso, todo lo que está haciendo es algo muy grave”, agregó.

