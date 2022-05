Han pasado 5 meses desde que Pancho Rodríguez no puede ingresar a Perú, debido a un supuesto problema de conducta en la fiesta de Yahaira Plasencia; sin embargo, hoy el chileno desmintió que ese sea el motivo y afirmó que hay personas poderosas detrás de todo.

Pese a que frente a Lady Guillén afirmó que había personas poderosas tras su prohibición de ingreso a Perú, culpó directamente a Migraciones, por acceder a peticiones de otros: “Los culpables son las personas de Migraciones, una persona puede tener el poder que quiera, se puede encaprichar, ¿pero quién se presta para esto? Migraciones es quien se presta. Yo no gano nada con decir el nombre, porque, finalmente, él no me sacó, quien me prohibió el ingreso fue Migraciones”.

En repetidas ocasiones, Lady Guillén intentó lograr que el nombre del congresista al que se refiere es Paul García Oviedo y de la mujer con la que estuvo es Yahaira Plasencia, pero Pancho se negó a confirmar o descartar de diferentes formas: “El que diga el nombre de esta chica no va a ayudar en nada en mi regreso, por el contrario, lo que voy a hacer es perjudicarla y no me interesa”.

