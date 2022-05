Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo dela tormenta pública tras las fuertes declaraciones que realizó Pancho Rodríguez, quien dejó entrever que por una mujer no podría ingresar a nuestro país.

Al no descartar que se trataría de la salsera, se han generando diversas especulaciones. Sin embargo, la cantante decidió seguir con sus proyectos y disfrutar de un paseo para reflexionar en nuestra querida Selva peruana.

Recordemos que, hace unos días, Yahaira salió al frente para negar todas las especulaciones que la dejarían como la mujer a la que se refiere Pancho, quien precisó que ella estaría impidiendo su regreso a Perú por salir con un excongresista.

Esta vez, la expareja de Jefferson Farfán también decidió ignorar por completo las indirectas del chileno para enfocarse en sí misma. “Ahorita mismo se me apaga el celular, pero no me quiero ir sin antes mostrarles nuestra selva, es increíble, miren todo esto, Perú es rico en todo”, dijo bastante emocionada.

Asimismo, como canción de fondo de la naturaleza que la rodeaba, Yahaira puso una música cristiana.

Pancho ‘cuadra’ a Yahaira

Pancho Rodríguez no dudó en aclararle a Yahaira Plasencia, que él en ningún momento dijo su nombre como para que se sienta aludida por las presuntas salidas con un excongresista.

“Es que lo que yo conté no está para dejar mal a la chica o al señor, el fondo era que migraciones se prestó para un capricho así, el que lo hayan dado la fuerza mediático a especular quien es la chica, ese no es problema mío”, señaló el exchico reality chileno.

