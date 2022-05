En las últimas semanas, se vinculó a María Pía Copello por una agresión que confesó haber sufrido Nataniel Sánchez cuando era una niña y formaba parte del elenco de ‘María Pía y Timoteo’, con los días, algunos usuarios recordaron una anécdota contada por el comediante Ricardo Mendoza y ahora se suma otra ex integrante del grupo de baile de ‘María Pía y Timoteo’.

Nataniel Sánchez

Fue el personaje más mediático que despertó una ola de críticas en contra de María Pía Copello por haberla agredido gritándole cuando aún era una niña de 10 años, según relató la actriz, todo pasó cuando María Pía se percató que Nataniel se confundió en los pasos de baile y le gritó, sin esperar que la niña le responda.

Ricardo Mendoza

En uno de sus primeros shows, confesó que no le caía María Pía Copello y todo sería porque a él y sus amigos también les gritó, pero esta vez fue porque estaban haciendo bulla, lo cual no le habría gustado a la exconductora de ‘Esto es Guerra’, quien no habría tenido el tino de controlarse con su público en vivo.

Exbailarina de ‘María Pía y Timoteo’

La usuaria de TikTok @.ladanni, fue la encargada de secundar a Nataniel Sánchez, confesando que ella estuvo en el momento en el que María Pía le gritó a Nataniel, y cuando la niña le respondió, Pía “hizo su berrinche”.

La cibernauta además dejó unas fotos de ella cuando era niña, donde se la ve como parte del elenco de baile de María Pía Copello.

