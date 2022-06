El pasado 4 de junio, la cantante Yahaira Plasencia se presentó en el Festival Salsa al Parque de Colombia donde cantó su nueva canción “La cantante”, una versión nueva del mítico tema de Héctor Lavoe. Sin embargo, lo que parecía el inicio de la internacionalización de la ‘Patrona’, terminó con una innumerable avalancha de críticas en su contra y es que diversos expertos colombianos aseguraron que a la salsera le falta “talla” para presentarse en ese tipo de eventos.

El programa ‘Magaly TV, La Firme’ conversó con tres expertos en salsa colombiana, quienes criticaron la performance de Yahaira en Bogotá y hasta la compararon con una vedette.

¿Qué dijeron los expertos sobre Yahaira?

La primera en comentar fue Sussy Sánchez, parte del staff de Las leyendas vivas de la salsa: “Nos quedamos sorprendidos, que no es la salsera o la artista de salsa que estamos acostumbrados a ver y menos de Perú. Es como un producto para comercializar, pero no se muestra la forma del talento, si no la parte exterior (...) No era la talla que esperaba”.

En esa línea, Fernando Cardona, melómano, señaló que no le ve futuro a Yahaira en el mundo de la salsa: “Yo pienso que la propuesta de Yahaira en Cali, al menos para el salsero, no, no va a llegar”.

Por su parte, Jeannette Riveros, gestora cultural criticó el outfit de la cantante: “No me gustó el show por varias razones (...) No me parece que en un espectáculo de este calibre, en un clima como el nuestro, una chica tenga que mostrar sus atributos (...) la coreografía pareció más de reguetoneros, no se debería recurrir a esos mecanismos para llamar la atención”.

