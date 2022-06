La conductora Magaly Medina reveló que el cantante Néstor Villanueva le está pidiendo la suma de 20.000 soles a su programa ‘Magaly TV, La Firme’ para firmarle el divorcio a su aún esposa Florcita Polo Díaz, pese a que días atrás se comprometió en vivo a firmar los documentos.

La famosa ‘urraca’ de la TV se mostró totalmente indignada con el comportamiento del cumbiambero y señaló que así tuviera ese dinero no le pagaría esa cantidad.

“Que venga a firmar no me suma, pero creo que esa chica merece tener su soltería; esa relación está muy desgastada (...) Mandó a su productora y resulta que esto de cumplir su promesa de ir a la notaría y firmar el divorcio tenía un costo para nuestro programa: 20.000 soles. A mi reportero, le dijo no, son 20 mil soles”, expresó Medina en su espacio de ATV.

“No vamos a pagar por algo que él tiene que hacer si está hecho de buena manera, si realmente dice que respeta y ama a sus hijos. Su palabra tenía precio. Me pareció tan ofensivo que nos cobrara por algo que él tiene que hacerlo de corazón (...) Si amas a una mujer déjala ir porque ya no es feliz contigo. Déjala que vuele sola ¿De qué estamos hablando?” , agregó.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que Néstor Villanueva le estaría siguiendo los pasos a Andy V, quien se negó a darle el divorcio a Susy Díaz durante siete años.

“Andy V hizo lo mismo con Susy y la tuvo años sin poder divorciarse. Tratará de hacerle lo mismo. Qué feo, se ve horrible”, acotó.

