Néstor Villanueva reapareció nuevamente en un programa de espectáculos, luego de la gran polémica que se generó a raíz de su separación con Florcita Polo, a quien además le habría sido infiel en varias oportunidades.

Todo se dio en el set de “Dilo Fuerte”, cuando el cumbiambero se encontraba promocionando su nuevo trabajo, pero no pudo evitar ser consultado sobre los conflictos que tiene aún con su exesposa y madre de sus hijos.

En ese sentido, Néstor se mostró bastante reacio al contestar preguntas sobre familia, ya que en su momento expresó que no se pronunciaría más sobre la nueva conciliación que logró llegar con la madre de sus hijos.

Sin embargo, la conductora Lady Guillén logró conmover EN VIVO al cantante peruano. “Prefiero no ampliar esto, dejar las cosas ahí por la tranquilidad de mis hijos... quiero seguir así... Me vas a hacer llorar Lady, yo soy muy sentimental”, manifestó.

Recordemos que el artista peruano estuvo en medio del ojo de la tormenta al ser ampayado con una bailarina de nombre Greis Karen, quien lo desenmascaró en el programa “Amor y Fuego” y mostró conversaciones candentes entre ellos dos.

Néstor no quiere la herencia de Florcita

Por otra parte, Néstor Villanueva aseguró que no planea quedarse con ningún tipo de herencia de Florcita, pues él viene trabajando fuerte y duro desde hace muchísimos años atrás.

“La verdad me causa gracia lo que dicen. Son temas que tocamos y la gente debe saber, no llevamos nada personal al programa. También se habló con un psicólogo sobre la crianza de los niños, los matrimonios, no hay nada personal”, contó el cantante de cumbia.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO