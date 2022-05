Este viernes 13 de mayo de 2022, Flor Polo Díaz reveló que Néstor Villanueva no le quiere dar el divorcio y que ni siquiera ha acudido a la segunda citación para conciliar sobre los dos hijos que tienen en común.

“Yo soy muy consciente ante todo porque ahora me estoy rigiendo a sus horarios, el señor ha pedido un horario, ha pedido la fecha”, dijo la hija de Susy Díaz al programa “América hoy”.

“Estoy muy molesta y muy mortificada porque el señor quiso que se le mande la conciliación, la segunda cita, a Chancay, y el señor no vive en Chancay, o sea, que no se pase de burlarse de uno”, comentó.

Ante la poca disposición de Néstor Villanueva, Florcita Polo advirtió que hay causales para el divorcio: “Estamos que hacemos todo lo que el señor dice (...) Janet, escúchame, es que el señor no me quiere dar el divorcio, hay causales de divorcio ahorita, hay causales y eso lo están viendo mis abogados”.

“Flor, ¿es verdad que la herencia que dejó tu padre la utilizó Néstar Villanueva para comprarse un departamento y una camioneta?”, preguntó inesperadamente Janet Barboza.

Para sorpresa de todos, Florcita no lo negó: “En realidad ese tema no lo voy a tocar porque es un tema privado y no solamente estoy yo sino también están mis hermanos, entonces hay que tener cuidado con esas cosas”.

“Da cólera porque Florcita hereda por el padre y por la madre, entonces tiene que cuidar su herencia”, comentó Ethel Pozo.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR