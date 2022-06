Se viene el divorcio. Néstor Villanueva llamó al programa de Magaly Medina para desmentir a Tessy Linda, quien afirmó que el cantante la estaría extorsionando con un video íntimo a cambio de dinero. El aún esposo de Florcita, negó todo y aceptó firmar el divorcio a pedido de la ‘urraca’.

Durante los últimos días, Florcita Polo y Susy Díaz afirmaron que Néstor no quiere firmar el divorcio, pero el cantante afirmó que es un proceso: “El primer paso es la conciliación y el segundo es el divorcio, recién hemos hecho la conciliación”.

Magaly Medina aprovechó para preguntarle al cantante sobre cuándo firmará el divorcio y Néstor respondió: “Magaly, si tú quieres en tu programa y con toda la prensa que tú quieras yo firmo”, la ‘urraca’ no desaprovechó la oportunidad y le puso fecha: “Mañana te llevamos a la notaría”.

Además, la ‘urraca’ se adelantó a una posible cancelación por parte de Néstor: “Después no me vengas a decir que no porque públicamente lo estás diciendo y no es bueno estarse llenando la boca con que ay mi familia, mi familia, las cosas hay que demostrarlas con hechos y una mujer que te dedicó años de su vida te está pidiendo el divorcio”.

