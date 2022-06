Pese a que inicialmente se había negado a revelar el motivo de su operación de emergencia y a que Sebastián Lizarzaburu afirmó que ya se encontraba estable, Andrea San Martín finalmente anunció que perdió un bebé y se encuentra en estado crítico.

Poco antes del anuncio, la madre de Juan Víctor Sánchez envió un contundente mensaje a la ‘ojiverde’: “Este vínculo (padre e hija) jamás podrá romperse. No pretendas culpar a otros por tus “propias” acciones. Siguen las estrategias?”.

En ese sentido, Alicia Díaz indicó que el “universo” le estaría dando una lección a Andrea San Martín para cambiar las cosas: “Qué pasó???? No se puede caminar por la vida acomodando, despotricando al resto con mentiras. El universo te está dando una lección, no la has aprendido?? Te está dando la oportunidad de resarcir todo... Con armonía, comunicación, dejar de lado el ostracismo”.

“La vida no es solo una página en Instagram a la que usas como negocio y todos son actores, los usas y deshechas y los vuelves a usar. Por favor, hay millones de gente del otro lado que creen en tus palabras y en tus entrelíneas, no las uses para destruir. Párala!!! Las mentiras tienen piernas cortas”, expresó.

Foto: Instagram @aliciadvm

La madre de Juan Víctor también recordó cómo se dio cuenta que Andrea San Martín hacía las cosas con mala intención: “Yo llevaba una buena relación contigo, cuando me opuse a que llevaras policías cortaste comunicación conmigo, pero cuando lo denunciaste caprichosamente me abriste los ojos. Todas tus palabras eran de la boca para afuera. Su presencia no encajaba en la nueva familia que habías formado. Se convirtió en una abeja ruidosa en tu vida??? Nooo, tenías a un papá incondicional, que por su hija hacía cualquier cosa. Este padre ama a su hija, la protege, la cuida, la educa, la adora”.

“El universo te está dando una lección (por segunda vez en el año), lección que recordarás toda la vida... Tienes la oportunidad de poner las cosas en orden”, sentenció la madre de Juan Víctor.

Foto: Instagram @aliciadvm

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alessia Rovegno llora de emoción como candidata a miss Perú 2022

Alessia Rovegno es candidata a miss Perú 2022