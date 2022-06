La influencer Andrea San Martín continúa protagonizando escándalos. Esta vez, el programa “Amor y fuego” informó que la ‘ojiverde’ habría ido hasta en cuatro oportunidades al colegio de su hija menor para presionar a la directora luego que una foto de la niña fue enviada a Juan Víctor Sánchez.

“Nosotros hemos hablado con la auxiliar, la auxiliar está con mucho miedo, nos ha pedido incluso que no digamos su nombre, la vamos a llamar miss Mari. Ella señala que justamente se encargaba de tomar las fotografías a los pequeños, tenía esta obligación, o sea, le habían designado esta obligación de tomar las fotos, ella se lo daba a la miss y la miss se lo repartía a los padres de familia. Incluso cuando hemos hablado con Juan Víctor, Juan Víctor nos dijo que era una amiga de un padre de familia que le había alcanzado la fotografía”, explicó la reportera del programa.

Pese a todo, la miss fue despedida del colegio debido a las quejas de Andrea San Martín: “Sin embargo, a pesar de que la auxiliar le indicó a la directora ‘yo no he sido quien le ha alcanzado la fotografía al señor Juan Víctor’, según lo que nos cuenta la auxiliar, es que Andrea San Martín ha ido en varias ocasiones a hacer chongo, a hacer todo el escándalo, a presionar que no se estén enviando fotografías, se cortó la pita por el lado más débil y la auxiliar hoy en día está sin trabajo”.

Por si fuera poco, el colegio no habría cumplido con pagar a la maestra: “no le han pagado, le deben a la auxiliar, justamente dice no solamente se ha quedado sin trabajo sino que el nido le debe su mes de haber trabajado y una liquidación que en realidad es bastante poco, pero ella dice ‘no es justo que todo mi mes de trabajo, no se los voy a regalar’”.

Pero eso no es todo, ya que la reportera de “Amor y fuego” informó que la directora habría cancelado la actividad del Día del Padre por las constantes quejas de Andrea San Martín, afectando a los otros niños y padres de familia:

“Padres de familia se han venido comunicando con nosotros y nos dicen ‘estamos cerca al Día del Padre’. Este nido queda frente a un parque y normalmente hacían algunas actividades (...) a raíz de que se ha mandado esa fotografía, le llegó a Juan Víctor, él la publicó - creemos que tiene todo el derecho de hacerlo como padre de familia- Andrea San Martín no solamente habría pedido que se guarde este tipo de situaciones, ya no tomar fotografías, eso es lo que nos ha contado que habría solicitado, perjudicando a los demás padres, entonces la directora ha empezado a tomar ciertas medidas, incluso indicó que de repente el Día del Padre ya ni siquiera se iba a celebrar como lo habían venido celebrando anteriormente, antes incluso de la pandemia, y los padres se verían completamente perjudicados, eso los ha llevado a levantarse”, señaló.

