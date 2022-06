El programa “Amor y fuego” informó que varias madres y padres de familia realizaron un plantón en el nido de la hija de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez tras el despido de una profesora presuntamente por solicitud de la ‘ojiverde’.

“Madres de familia llegan al nido de la hija de Andrea San Martín a quejarse por despido de miss”, anunció el programa de Willax Televisión en un avance.

En el video se observa a varios padres de familia quejándose por el despido de la miss Mari, quien habría mandado una foto de la niña de 3 años a Juan Víctor Sánchez debido a que no puede verla con libertad.

“Pero viene una mamá de la farándula, y ahí sí la dejan entrar como si nada, como si fuera su casa, ¿y a nosotros?”, es el reclamo que una madre hizo en la puerta del nido.

Incluso, en el material audiovisual se observa que se llamó a agentes de la PNP para controlar la situación, pues los padres querían ingresar al nido. Además, se ve a Sebastián Lizarzaburu en el lugar.

Asimismo, el programa se contactó con la miss Mari, quien confirmó que Andrea San Martín hizo un escándalo en el nido: “Como la señora está haciendo problema y como yo soy la que he tomado foto”, dijo.

Andrea San Martín se defiende

Juan Víctor Sánchez fue el primero en acusar a Andrea San Martín: “la mamá de mi hija ha ido al colegio a pedirle la directora la cabeza de alguien”.

“(La miss) lo hizo con intención más noble de ver a mi hija, porque sabe por lo que estamos pasando. (Andrea) ha solicitado cámaras de seguridad para denunciar a la persona que mandó la foto. Por todos lados quiere cortarme el vínculo con mi hija”, denunció.

Por su parte, Andrea San Martín aseguró que no tenía nada que ver con el despido de la miss Mari: “Yo prefiero no involucrarme, no tengo nada que ver. Realmente no tengo nada que ver y me parece que sí deberían consultarlo con las personas adecuadas (…). No tengo la potestad y tampoco el derecho de hacer una cosa así”.

