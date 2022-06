Desde hace varios años, Andrea San Martín no deja de estar en boca de todos por los escándalos con los padres de sus hijas. Recientemente, la ‘ojiverde’ anunció que perdió un bebé por un embarazo ectópico y, de inmediato, la madre de Juan Víctor Sánchez le pidió que no “prentenda culpar a otros” de sus propias acciones.

Aparentemente harta de la situación, Alicia Díaz compartió una serie de mensajes en los que Andrea San Martín reconocía que Juan Víctor era un buen padre: “Esa es la parte entretenida de tener un papá cerca todo el tiempo... jugar con papá casi siempre es más entretenido que con mamá... Es de los recuerdos más lindos que tengo en mi vida, por ejemplo”, dijo la ‘ojiverde’ en una publicación pasada.

Incluso, en un post, Andrea San Martín afirmaba que su hija menor iba a estar muy orgullosa de tener un padre como Juan Víctor: “Finalmente gracias JV, mi mano derecha en todos los sentidos. L*** será inmensamente feliz cuando sea cada vez más consciente del padre que le ha tocado. El verdadero amor (para las niñas) se conoce con ustedes, los papás”.

Foto: Instagram @mama.porpartidadoble | Instagram @aliciadvm

Por si no fuera poco, Andrea San Martín se atrevió a comparar a Juan Víctor con Sebastián Lizarzaburu cuando este último todavía no había vuelto con ella: “Yo me llevo más que bien con el papá de mi segunda hija porque, como dices, cría a su hija pese a no vivir con ella. Llama, pregunta, hace, la cuida, la cambia, la baña, etc. No hay día que falte si se le necesita por cuestión de la bebé. El otro señor nunca tuvo prohibido verla, él por decisión propia al parecer cree que por el momento lo mejor es no verla”.

En esa publicación, Andrea San Martín afirmó que las mujeres necesitaban de su padre porque, ante la inestabilidad emocional, podrían tener problemas de adultas:

“Agregaré sin ánimos de mencionar a nadie sino en términos generales que los hijos no son juguetes del momento. Ellos nos necesitan pero sobretodo necesitan crecer con la seguridad de saber que siempre estarás con ellos y que por ende pueden confiar en ti. Pero si ellos saben de ti por épocas o momentos y luego de eso no saben cuándo volverán a saber de ti, se genera una inestabilidad emocional que en el caso de las mujercitas luego pueden asumir que si en teoría tu papá y mamá te aman y alguno de ellos te genera inestabilidad emocional con ejemplos como los anteriores, de grande tendrás un concepto tan equívoco del amor que muy probabablemente seas vulnerable a la manipulación”, manifestó.

Foto: Instagram @mama.porpartidadoble | Instagram @aliciadvm

