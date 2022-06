El cantante habría estado trabajando durante el día en su tierra natal junto a Greis Keren, con quien aún no ha confirmado tener una relación sentimental, pero sí se la ha visto en varias oportunidades juntos.

Sin embargo, al llegar a Lima, Néstor Villanueva se volvió a quedar a dormir en la casa de Greis y se olvidó de pasar un momento con sus pequeños. “Quiero decirle al señor que todos tenemos que trabajar, yo trabajo todos los días y debemos darnos el tiempo para dedicarle a nuestros hijos”, comenzó diciendo Florcita.

“Lo único que pido es que me de el divorcio el señor Néstor Villanueva. Que no la haga larga porque es una pérdida de tiempo para mi. Yo no quiero seguir casada con ese señor, el padre de mis hijos y pido públicamente eso. Estoy cansada que pase algo al señor, respire y me busquen para preguntarme”, finalizó diciendo bastante indignada.

