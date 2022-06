La conductora Magaly Medina tuvo ácidos comentarios contra la salsera Yahaira Plasencia, quien presentó la nueva versión de ‘El Cantante’ de Héctor Lavoe en los Premios Heat 2022 la noche de este jueves 02 de junio.

Fiel a su estilo, la ‘urraca’ criticó a la ‘Patrona’ y aseguró que la salsera solo hace playback en sus presentaciones y que jamás podrá estar a la altura de Héctor Lavoe.

“La polémica da views, le va a funcionar, y la Yaha tampoco es tonta, porque claro a ella qué le interesará, ella solo sabe hacer playback, porque no esperemos que ella cante como cantaba Héctor Lavoe, nos hubiera gustado en una mujer que tuviera mejor voz”, dijo en su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre las críticas de Magaly?

La salsera fue consultada por Infobae sobre los cuestionamientos que recibió de Magaly Medina, quien se burló de su último lanzamiento musical.

“Sabía que lloverían muchas críticas, lo tenía claro desde un inicio, pero tener el respaldo de Sergio George y de Rubén Blades, quien escribió la canción para Héctor, para mí es suficiente”, respondió la ‘Reina del totó'.

“La gente no se da cuenta, pero a veces solo critica y critica. Nosotros los peruanos estamos saliendo a fuera a representar al Perú. Estoy contenta con los comentarios buenos y los negativos, no los escucho. No tengo nada que decir, es su trabajo y se respeta”, agregó.

