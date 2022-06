Se cansó. Gigi Mitre no se calló nada al ver que ocho efectivos policiales esperaron a Rodrigo González a las afueras de Willax TV y de su domicilio para ser detenido por haber presuntamente haber violado las normas de la demanda que le interpusieron Susana Umbert, Cathy Sáenz y Karen Schwarz por violencia psicológica.

Y es que la conductora se mandó con todo contra el Gobierno y contra los políticos corruptos, y afirmó no tener ninguna vinculación al Fujimorismo, por lo que pidió que si Keiko Fujimori resulta declarada culpable, la metan a la cárcel.

“Estoy con rabia, porque estoy cargada de todo lo que veo en mi país y me da vergüenza, me da pena. Hay gente que sigue diciendo: ‘pero, peor estaríamos con Keiko’. Si la Keiko es culpable que la metan presa, que tanto hablan de ella, no están en competencia. Ya olvídense que el Fujimorismo, parecemos ridículos, que el rojo, que el negro”, comenzó diciendo la conductora de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Gigi aprovechó la oportunidad para referirse a la realidad que enfrenta hoy en día nuestro país.

“Corrupto es corrupto y si se les comprueba, que los metan presos y que se pudran en la cárcel y que les den cadena perpetua y que no les tengan ninguna consideración, cero tolerancia. Pero, seguir viendo día a día tanto atropello, ¿qué futuro tiene la juventud, qué futuro tienen los niños? Estamos de cabeza”, agregó bastante indignada.

