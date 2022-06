Gigi Mitre se mostró totalmente impotente la tarde de este viernes 03 de junio cuando se entero que varios efectivos policías estuvieron buscando a Rodrigo González para detenerlo. La conductora de ‘Amor y Fuego’ condenó la forma en cómo las autoridades fueron a Willax TV para abordar a su compañero de trabajo.

En esa línea, la presentadora arremetió contra Pedro Castillo y la clase política. Según Mitre, esta situación es una cortina de humo para tapar los escándalos del Gobierno.

“Yo soy una ciudadana y lo que siento es indignación, frustración, rabia, me avergüenza las autoridades, el Congreso sarta de inútiles que no hacen nada, están sentados ahí, se van a viajar, los ‘otros niños’ que se venden (...) Una vergüenza de políticos nos ha tocado. No filtran, ponen a cualquiera para que sean congresistas. Ahí están, rascándose la panza. Frescos, sinvergüenzas”, disparó en su programa de Willax TV.

“La gente en su casa debe estar peor, más frustrada que yo, con una impotencia y no solamente por el caso de Rodrigo sino por todo lo que se está viviendo en nuestro país y todos los peruanos no sé que les está pasando que estamos como zombies, permitimos que pasen las cosas”, agregó.

Más adelante, Gigi Mitre aprovechó para enviar un consejo a la ciudadanía que está esperando en casa a que otros resuelvan los problemas.

“Cada uno desde su tribuna debe exigir justicia, exigir vivir en un país digno. ¡No a los corruptos! Sean de derecha, de izquierda, de centro, el corrupto es corrupto. Me importa tres pepinos si eres sobrino de Castillo, si eres el amigo íntimo de Castillo, si eres el familiar de Castillo o si es el mismo Castillo”, expresó muy indignada.

“Queremos vivir en un país con futuro, con inversiones, con libertad, que no haya injusticias, así que a todos los peruanos que están viendo y están esperando que otros hagan. ¡Ay, que hable Phillip! ¡Ay, que hable Beto! ¡Ay, que hable la loca de Gigi! ¡Ay, que Peluchín marche! No, señores, muevan el trasero, hay que hacer algo porque nos están comiendo vivos, nos están robando el país y están autoridades no hacen nada. ¡Ya basta!”, finalizó su discurso que se ha vuelto viral en redes sociales.

