Este viernes 03 de junio de 2022, efectivos policiales llegaron a la vivienda de Rodrigo González y a los exteriores de Willax TV para detener al presentador de ‘Amor y Fuego’ por un presunto desacato a raíz de las denuncias de Susana Umbert, Cathy Sáenz y Karen Schwarz.

Al inicio del espacio televisivo, Gigi Mitre apareció junto a Iván Paredes abogado del popular ‘Peluchín’ quien explicó la actual situación del presentador.

Según las imágenes, Rodrigo González fue buscado por ocho policías de las municipalidades de San Isidro y Monterrico, en su hogar y en su centro de trabajo.

Foto: (Willax TV)

Asimismo, trascendió que esto se debería a las opiniones que dio el conductor sobre las exfiguras de Latina TV la tarde de este jueves 02 de junio.

¿Qué dijo Rodrigo González?

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy de dejar de defenderme y voy a empezar a atacar también, porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Saenz y Lourdes Sacín se han dedicado sistemáticamente a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador”, dijo.

¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se me han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU. Me van a tener que pagar los daños y perjuicios”, agregó.

