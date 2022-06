La conductora Magaly Medina se solidarizó con Rodrigo González luego que varios policías intentaron detenerlo este viernes 3 de junio de 2022. La ‘urraca’ dejó entrever que sería un intento de distracción y pidió respetar la libertad de expresión de los comunicadores del país.

“Se hizo todo un circo, la prensa de otros medios se acercaron, esto ha sido todo un espectáculo circense y eso que todavía ni siquiera llegamos a julio. Pese a las diferencias que yo pueda tener con Rodrigo, acá hay una cuestión principista que va de la mano de la libertad de expresión. Los periodistas, los comunicadores tenemos derecho a la opinión y esta opinión puede ser irónica, sarcástica, puede ser... no ofensiva, pero puede ser de chapas, es la opinión de nosotros, nosotros hacemos crítica de televisión de la gente de televisión, nosotros no somos, no nos podemos comparar con un John Kelvin, un real maltratador de mujeres, un maltratador psicológico y un maltratador físico”, dijo Magaly Medina en el programa Magaly TV: La firme.

En ese sentido, la ‘urraca’ pidió que se respete la libertad de expresión de los conductores: “los que criticamos a esta fauna farandulera tenemos una opinión, una opinión que no le puede gustar a todo el mundo, no le puede gustar a la persona a la que se le critica, podemos poner chapas, podemos burlarnos, podemos ironizar, podemos satirizar porque es nuestro estilo, la sátira, la ironía, la carcajada es lo que queremos siempre provocar en la gente, una risa limpia, un poco de sentido del humor que alegren las mañanas, que alegren las tardes, que alegren las noches de los televidentes, pero por eso no podemos ir a la cárcel, no prentendan eso, la libertad de opinión, la libertad de expresión está garantizada en nuestra carta magna, la constitución del Estado”.

Es así que Magaly Medina mostró su solidaridad con su examigo, Rodrigo González: “¿Qué es lo que ha pasado en este caso con Rodrigo, con quien por supuesto nos solidarizamos? Porque también hay que pensar que Willax es un programa que tiene muchos programas políticos que, desde su trinchera, está remeciendo nuestra política peruana, son realmente los únicos programas políticos los que sacan reales destapes que están haciendo temblar a este régimen que tenemos”.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó que tantos policías hayan estado involucrados en este intento de detención: “Quién tiene el poder para mover a policías, y policías en cantidad de diferentes comisarías que podrían estar persiguiendo asesinos, sicarios, narcotraficantes, raqueteros y sobretodo podrían estar persiguiendo a tanto corrupto fugitivo en el país, porque los tenemos ¿dónde está Bruno Pacheco? ¿Ya lo encontraron? ¿Dónde están los sobrinísimos? ¿Ya los encontraron? Podrían estar de casa en casa, sacando a esa gente y poniéndola a disposición de las autoridades, pero no, no, como no pueden contra las voces, contra los testimonios, contra todo lo que los programas políticos de Willax presentan, pues ahora hay que fastidiarlos por algún lado, y parece la medida más descabellada ‘vamos a tomar a Rodrigo González’”.

Fuente: ATV

