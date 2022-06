El conductor Rodrigo González está atravesando uno de los momentos más polémicos de su vida personal y profesional y es que agentes de la policía nacional llegaron la tarde de este viernes 03 de junio a su domicilio y a las instalaciones de Willax TV para detenerlo por las denuncias de Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

Durante el programa ‘Amor y Fuego’, el abogado Iván Paredes, conversó con Gigi Mitre y explicó la situación legal del presentador de televisión.

¿Rodrigo González podría ir a la cárcel?

De acuerdo a lo que informó Iván Paredes, abogado de ‘Peluchín’, el conductor no habría cometido ningún delito al opinar sobre Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, ya que las denuncias que ellas pusieron fueron archivadas.

“Es lamentable lo que ha pasado ahorita, porque ayer Rodrigo González haciendo uso de su derecho constitucional y teniendo en cuenta que las denuncias que le habían hecho las señoras Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, habían sido ya archivadas por la Fiscalía y señalando en todo momento que no ha habido violencia psicológica”, dijo el letrado en el programa de Willax TV.

“Justo en el caso de la señora Umbert, el caso está archivado. Capaz la señora no sabe, quizá la señora Umbert no sabe, pero se lo comunicó, el caso ha sido archivado, la Fiscalía ha dicho que no hay violencia contra la mujer, igual en el caso de Cathy Sáenz (...) Los tres casos han sido archivados por la Fiscalía, ellas no sé si sabrán, pero no saben”, explicó.

