Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron hoy, viernes 3 de junio de 2022, a la casa del conductor Rodrigo González y, más tarde, a las instalaciones del canal Willax Televisión, pretendiendo detener al popular ‘Peluchín’, según su abogado, Iván Paredes.

Pero ¿cuál es el motivo por el que la PNP habría intentado detener a Rodrigo González? De acuerdo a uno de los agentes, ‘Peluchín’ es acusado de presunto desacato a raíz de las denuncias de Susana Umbert, Cathy Sáenz y Karen Schwarz.

En el programa “Amor y fuego”, transmitido el jueves 2 de junio de 2022, Rodrigo González aprovechó el caso de Johnny Depp y Amber Heard para anunciar que iba a contrademandar por difamación a Susana Umbert, Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Lourdes Sacín debido a que todas sus denuncias fueron archivadas.

“¿Tú sabes lo que es decirle “maltratador a alguien públicamente? Por recomendación de mi abogado, Iván Paredes, voy a dejar de defenderme y voy a empezar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Lourdes Sacín se han dedicado sistemáticamente a generar titulares en mi carrera en donde se me ha tildado de maltratador. Para mí, que soy un presentador de televisión, que trabajo en un show del medio día, dedicado a la familia y que va dirigido a la mujer, es una... mira, Gigi, yo no sé cómo, de verdad, todo este tiempo me he dedicado a defenderme, que no es así, de todo he salido absuelto, pero esos titulares ya están dados. ¿Por qué? ¿Por decir ‘mosca muerta’, por decir ‘mata programas’, por decir ‘chusca’? Se me ha tildado de maltratador, se me ha dado protecciones, medidas de protección como si fuera un delincuente, eso pasa en nuestro país”, manifestó.

Rodrigo González también recordó que Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz lo denunciaron por violencia de género: ”Todas están en sus facultades mentales y de madurez para saber hacer frente a críticas que les son adversas, a comentarios que pueden no gustarles. Ahí están todas las pericias psicológicas diciendo que ninguna de las cosas que se han dado en mi show ni hechas por mi palabra, a ellas las ha mellado ni como profesionales, ni como mujeres, ni como trabajadoras, ni como nada, pero a mí nadie me devuelve eso, a mí nadie me devuelve lo que en ese momento se hizo injustamente aquí con la justicia de mi país. Que como no me pudieron denunciar por difamación, porque no la había porque finalmente es una opinión personal, fueron a través del Ministerio de la Mujer a denunciarme por violencia de género, ojo con eso, pero si ellas creían que iban a ser las abanderadas y sentar un precedente, les cuento que el precedente lo voy a sentar yo, espérense con la que se les viene”, advirtió.

“Yo estoy feliz, para que se dejen de payasas”, comentó Gigi Mitre.

