Gigi Mitre no pudo contener su enojo por la cantidad de policías que fueron en busca de Rodrigo González a las instalaciones de Willax TV. Y es que fueron un total de 7 efectivos policiales de las comisarías de Miraflores y Monterrico.

El abogado de ‘Peluchín’ informó que la Policía también ha ido a la casa del conductor de ‘Amor y Fuego’.

“Me acaba de comunicar Rodrigo que han ido su casa los de la comisaría de Orrantia, ya la medida de protección ha sido declarada nula (contra Karen Schwarz) ¡No sé qué hacen allí!”, comentó.

“[¿El tema de la comisaría de Orrantia es por Schwarz?] Claro, pero eso ya se declaró nulo... esa comisaría se va meter en un problema, vamos a hacer la denuncia en Inspectoría, un abuso de autoridad por completo. No sé cómo un comisario puede mandar a sus oficiales cuando no ha visto el vídeo. Los abogados sabemos que suceden esas cosas porque alguien tiene influencia en las comisarias”.

Gigi Mitre recordó que el pasado 20 de mayo, el Poder Judicial declaró que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Rodrigo González por el presunto delito de violencia de género.

“No sé qué idioma deberíamos hablarle a la policía. Rodrigo no las ha insultado, solamente ha dicho que va a demandar, solo fue un comentario porque tiene derecho a la defensa”, dijo Gigi sobre los comentarios que dijo Peluchín en la edición de 2 de junio de ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo había amenazado con demandar a Karen Schwarz y Cathy Saenz

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy a dejar de defenderme y voy a comenzar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz se han dedicado a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador (...) ¿Por qué? ¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se me han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU. Me van a tener que pagar los daños y perjuicios”, amenazó Rodrigo González durante su show de Willax TV.

Poder Judicial dictó medidas de protección a Karen Schwarz

En noviembre del 2020, el noveno juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección a favor de Karen Schwarz. Según el documento legal, Rodrigo González tenía prohibido atentar contra la salud física, emocional o psíquica de la animadora y, además, estaba impedido de mencionar a la misma en sus redes sociales.

En abril del 2021, la denuncia por presunta violencia psicológica que levantó Karen Schwarz en su contra no procedió legalmente.

