Rodrigo González está con paradero desconocido, luego de que la Policía haya pretendido detenerlo en las instalaciones de Willax TV y en su propia casa, en la tarde de este viernes 3 de junio del 2022.

“Los policías no quisieron decir para que fueron a la casa de Rodrigo”; comentó el abogado Iván Paredes, defensa legal del conductor de TV, en conversación con Gigi Mitre.

Por su parte Gigi Mitre consideró que todo podría tratarse de una “cortina de humo” de parte del Gobierno de Padre Castillo, para tapar los escándalos de corrupción.

“No lo digo de impotencia, yo de verdad creo que es una cortina de humo, ¡denme una explicación que tenga de sentido! (del por qué la Policía busca a ‘Peluchín’)”, reclamó indignada Gigi.

El abogado de Rodrigo coincidió con la conductora de ‘Amor y Fuego’. “Pueden ser dos hipótesis: una que sea una cortina de humo; y la otra, que la defensa de las señora, como está todo perdido, quieren reactivar el tema (....) Hay que ser buen perdedor, ¿no?”, dijo el abogado.

Abogado de Rodrigo González

Rodrigo había amenazado con demandar a Karen Schwarz y Cathy Saenz

Rodrigo había amenazado con demandar a Karen Schwarz y Cathy Saenz, luego de que la investigación por el presunto delito de violencia de género no procediera.

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy a dejar de defenderme y voy a comenzar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz se han dedicado a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador (...) ¿Por qué? ¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se me han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU. Me van a tener que pagar los daños y perjuicios”, amenazó Rodrigo González durante su show de Willax TV.

