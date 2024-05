Ducelia Echevarría anunció de un momento a otro su salida de ‘Todo se filtra’, pues dijo que tiene nuevos proyectos a nivel internacional.

Magaly Medina analizó la entrevista que le hicieron a la rubia en la televisión Argentina y no dudó en arremeter contra ella.

En la conversación, se le escucha a la rubia decir que tenía varios programas, pese haber renunciado días atrás.

“En reality de baile no he estado todavía porque no se me ha dado la oportunidad por los tiempos, ahora estoy trabajando como conductora en algunos programas en Perú, estoy en un programa de espectáculos por la tarde. (Sobre tener una pareja argentino) Buscando a alguien no, estoy muy enfocada y concentrada en mis proyectos”, sostuvo la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

La ‘Urraca’ la criticó duramente y mencionó lo siguiente: “ Le iba creciendo la nariz a medida que ella iba hablando. ¿Qué conductora? Recién te han hecho el favor en un programa que no lo ve nadie y de conductora no la haces tampoco, pero ella lo que quisiera es encontrar un Marcelo Tinelli, pero ya se lo agarró Milett Figueroa ”.

