Mariana Ramírez del Villar no se quedó callada y arremetió contra Ducelia Echevarría, quien despotricó de sus excompañeros de trabajo y de Peter Fajardo, productor de “Esto es Guerra”.

En ese sentido, el programa de Magaly Medina se comunicó con la dueña de ProTV y ella aseguró que ya le puso la cruz a la modelo, señalando que nadie la quiere ver pisando el set de América TV.

Recordemos que Ducelia lanzó varios ‘dardos’ contra Rosángela Espinoza y Michelle Soifer, a quienes acusó de haber rogado a Peter Fajardo para volver al programa. Incluso, dejó entrever que había favoritismo dentro del espacio de entretenimiento.

“Yo no conozco el Peter que está describiendo Ducelia, no creo que lo que diga es verdad. Aquí nadie ruega a nadie para regresar. La persona que contacta directamente a los guerreros soy yo, no sé de qué está hablando”, comenzó diciendo.

Por último, Mariana envió un rotundo mensaje a la exchica reality. “Lo único que le puedo decir a Ducelia y le he llamado a decírselo, es que no pretenda regresar nunca más a ProTV” , sentenció.

TE PUEDE INTERESAR