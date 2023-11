Ducelia Echevarría se presentó en el programa de Magaly Medina el pasado jueves para contar qué es lo que sucedió en la controvertida fiesta que tuvo lugar el pasado fin de semana. Durante su entrevista, ella expresó qu3 se sintió maltratada por Peter Fajardo, quien es el productor de Esto es Guerra, así como por Francesco, quien es el ex de Andrea San Martín.

“Yo estuve con Elías Montalvo en el Oktoberfest hasta la 1 de la madrugada, yo ya me iba a descansar y Elías me dice ‘vamos al cumpleaños del Chino’, yo lo conozco de vista, no soy amiga íntima, pero le digo, ‘ok’, no había salido hace tres meses. Yo llego a la fiesta y el productor de EEG no estaba en la fiesta”, comentó Ducelia Echevarría.

Luego continuó con: “el error que yo cometo es subir una historia con Elías, yo me imagino que ha visto la historia y me ha venido a buscar, yo estaba en la fiesta con Elías, cuando él entra a la fiesta, me evita, no tengo ningún problema con él, yo le escribí por su cumpleaños”.

Ducelia Echevarría también comentó que Peter Fajardo llegó con aires de superioridad. Además, la exchica reality confesó que le guardaba un cariño especial por haber sido su jefe en EEG.

“Yo me sentí mal porque yo lo quería mucho, era mi jefe, yo lo admiraba demasiado, para mí era mi líder, a mí me enseñó muchísimas cosas. Cuando él entra, siento ese aire de ego, me siento humillada y maltratada”, contó.

