Gerard Piqué terminó su relación con Shakira tras más de once años de romance, y desde entonces mantiene un romance con Clara Chía Marti, con quien se le acusa de haberle sido infiel a la cantante. Pese a estos rumores, el exfutbolista nunca salió a dar su versión de los hechos.

Pese a que en su momento el español increpó a su expareja por cantarle a su persona una canción y “hacerle daño a sus hijos”, este no ha aclarado jamás si le fue infiel o no.

Todo se dio cuando Piqué estuvo participando junto a su gran amigo, Ibai Llanos, en el programa Joaquín Sánchez, donde dialogó sobre distintos temas. Sin embargo, desde el inicio, el presentador estuvo haciendo referencias a Shakira.

“Vamos a hablar de la pareja del momento. No te asustes Piqué, que acabamos de empezar. La pareja del momento es Gerard Piqué e Ibai Llanos. A partir de conoceros empezasteis a facturar”, dijo, en alusión a la letra de la canción de Shakira con Bizarrap.

Ante esto, el comunicador le preguntó a Gerard Piqué por qué no ha contado su versión sobre su polémica ruptura con Shakira. “Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”, consultó. “Porque no creo que sea necesaria... No creo, no vale la pena”, fue la escueta respuesta del exfutbolista.

