Magaly Medina no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, Luis Medina, quien partió de este mundo en marzo pasado. La emotiva situación se desencadenó durante una entrevista con Paco Bazán, quien la entrevistó sobre sus 26 años de trayectoria en la televisión y tocó el delicado tema.

Las emociones afloraron y Magaly Medina se quebró en llanto mientras compartía sus sentimientos sobre la partida de su ser querido.

“Sí me chocó. Pese a que ya esperábamos su partida, pero verlo poco a poco apagarse como una flor dolió mucho… lo bueno es que mi papá pudo vivir todo lo bueno que me ha dado la televisión y le pude dar, tanto a él como a mi madre”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “todo lo bueno que la televisión me ha aportado, hasta el último día de su vida pudo tener la mejor atención gracias a la plata que da la televisión, a mi padre lo pude tener sumamente cuidado, los mejores médicos”.

Magaly Medina también reveló que logró despedirse de su padre, pues él la esperó hasta que ella terminara su programa y pudiera ir a verlo.

“Fui a hablar con mi papá, a despedirme de él antes de ponerle morfina y le dije ‘papá, ya ándate en paz, yo me voy a encargar de todo, no te preocupes’, abrió su ojo, me miró, lo besé, le agarré la mano y mi papá suspiró y murió. Esperó a que terminara mi programa y yo llegara a la casa” , expresó Magaly Medina con la voz entrecortada.

