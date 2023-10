Ducelia Echevarría rompió su silencio y se refirió a la última fiesta a la que asistió el fin de semana, donde aseguró haberse sentido “humillada”. Y es que recordemos que en dichas imágenes, la rubia salió con unos amigos luego que Peter Fajardo cerrara la puerta de la casa en cuestión.

“He venido a trabajar, quiero estar tranquila porque el día sábado he vivido una situación bastante incómoda, no solamente con algunos personajes, sino con todos” , comenzó diciendo para ‘Amor y Fuego’.

“Ahorita estoy con pastillas para poder acostarme porque estoy con bastante ansiedad. Ahorita quiero respirar un rato, quiero pensar en qué hacer porque he vivido una situación bastante incómoda, me he sentido atacada, me han humillado y me han dicho cosas bastante feas e incómodas”, agregó bastante afectada.

En ese sentido, Ducelia dejó entrever que la habrían tratado de ningunear por su trabajo. “Por más poder que tengas, no tienes derecho a minimizar a nadie, a minimizar el trabajo de nadie (...) Yo ya quería irme de la reunión porque estaba bastante incómoda y las imágenes lo van a decir todo”, agregó la chica reality.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que al salir de su grabación, Echevarría se quebró mientras caminaba y era abordada por la reportera del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

“ Ustedes tienen las imágenes, no quiero declarar nada ahorita, por favor. Yo siempre les declaro, quiero mucho a Gigi y a Rodrigo, pero ahorita quiero estar tranquila, respeten ese punto”, finalizó.

