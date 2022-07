Andrea San Martín habló por primera vez y después de mucho tiempo sobre su relación con Sebastián Lizarzaburu, luego de que ambos estuviera involucrados en escándalos de presunta infidelidad.

Como se sabe, hace unos días se conoció que el ‘hombre roca’ habría invitado a su habitación de hotel a una jovencita de nombre Alexa Samamé, cuando ambos estaban en Cajamarca, según la declaración de la misma chica. Por su parte, Andrea San Martin tuvo polémicos chat con el bailarín Patricio ‘Pato’ Quiñones, donde le insistía para verlo cuando estuviera él en Lima.

Esta vez, Greg Michel, quien era muy amigo de Lizarzaburu, dio fuertes declaraciones a un reportero de ‘Magaly TV La Firme’.

“(Sebastián Lizarzaburu parece que le fue infiel a la San Martín) Qué fuerte. Ese a mí me dijo que no la ama, que no es feliz cuando fui a su casa después de mi accidente”, leyó Magaly Medina frente a Andrea San Martín.

¿Cómo reaccionó Andrea San Martín?

La modelo se mostró sorprendida y dijo que Greg no es amigo de su novio: “Ni siquiera es amigo cercano de.... No es amigo cercano de Sebastián, no (lo es) hace muchísimo tiempo que ellos no son amigos”.

“Pero su accidente fue hace poco”, agregó Magaly Medina, en referencia al accidente que tuvo Greg en su gimnasio, en noviembre del 2021. Recordemos que Lizarzaburu hasta hizo una colecta en sus redes sociales para recaudar dinero y ayudar al fisicoculturista.

Andrea minimizó lo dicho por el belga y dijo que no le interesa. “A mi me interesa la opiniones que yo tengo con mi pareja, las demostraciones, lo que yo veo en mi realidad, dentro de mi familia, en mis 4 paredes”, comentó.

De otro lado, el exchico reality indicó que el ‘hombre roca’ solo retomó su relación con Andrea para evitar ir a prisión por una deuda de alimentos.

