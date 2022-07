La actriz Magaly Solier conversó con el programa ‘Magaly TV, La Firme’ este lunes 4 de julio donde aseguró que no cumplirá con la pensión de alimentos de sus hijos impuesta por un juez. La interprete alegó que no cumplirá con los pagos pues ella es una ‘pobre campesina borracha’ y su expareja Erik Plinio Mendoza es un profesional y debe encargarse de los niños.

La protagonista de la película ‘La teta asustada’ perdió la custodia de sus hijos hace unos meses tras ser denunciada por maltratos físicos y psicológicos hacía los menores. Por ello un juez dictaminó que la actriz tiene que pasar tres mil soles mensuales a los infantes.

“El señor me mandó a asesinar 3 veces, desde que se llevó a mis hijos, pero yo tengo miedo (...) tú crees que es tan fácil pedir pensión de alimentos, cuando él tiene denuncias, 10 años de abandono hacia sus hijos, dijo Magaly Solier en un inicio.

“Él tiene denuncias de pensión que todavía no me ha devuelto (...) yo no le voy a dar nada, no tengo dinero, tengo 30 céntimos, exactamente, para eso tiene un padre profesional, yo soy madre campesina, borracha, mala madre, loca”, agregó.

La actriz, natal de Huanta, no ve a sus hijos desde hace más de ocho meses y, hasta el momento, le debe alrededor de 15.000 soles a su expareja.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO