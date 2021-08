La actriz Magaly Solier rompió en llanto al hablar del enfrentamiento que tiene con su aun esposo Erick Mendoza, quien la acusó de alcohólica y violenta.

Tras perder la custodia de sus hijos, la actriz de “La teta asustada” negó que tenga problemas con el alcohol y aseguró que Erick Mendoza ha editado los videos a su conveniencia.

“Es totalmente falso (que sea una alcohólica) ¿Dónde están los videos? A su gusto él (el padre de sus hijos) edita [...] Ahora estoy cansada y he llorado mucho”, dijo Magaly Solier a “América Espectáculos”.

La actriz aseguró que Erick Mendoza le está pidiendo una pensión de alimentos de 8 mil soles: “¿Entonces para qué me pide pensión de alimentos? Me pide 8 mil soles, ¿para que venda toda mi imagen? 30 mil, 40 mil, 50 mil”.

“El primer día que lo denuncié, cuando nos abandono y salió con sus calumnias, mandó a hacerme miles de cosas. Me he defendido y he caminado por 5 años escondiéndome y escondiéndome sin hablar, callada. He estado muda, defendiendo mi carrera”, explicó.

Magaly Solier también reveló que debido a las denuncias, ha perdido contratos de trabajo: “Actualmente soy madre campesina, ya me quitaron mis contratos, como tres”, concluyó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR