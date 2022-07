Continúa en el ojo de la tormenta y ahora lanza una grabe acusación. Magaly Solier perdió la potestad de sus hijos por presentarse en numerosas ocasiones ebria y descuidar a sus hijos y ahora tiene que darles una pensión por alimentos; sin embargo, se niega a hacerlo y lanzó una fuerte acusación.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idio... solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé en una caja de fósforo”, fue la dura acusación que hizo la actriz en contra de su exesposo, quien exige la pensión de alimentos para sus hijos.

Los reporteros de Magaly Medina además decidieron hablar sobre el dinero que no está entregando la actriz a sus hijos y ella sorprendió afirmando que solo tiene “30 céntimos en la billetera” y dejó la responsabilidad a su exesposo, añadiendo que él es un profesional y ella solo una “mujer de la sierra sin estudios”.

