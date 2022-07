Ahora quien chotea la amistad es Ethel Pozo. Luego de que Melissa Paredes salga de ‘América Hoy’ haciéndole un desaire a la hija de Gisela Valcárcel y su amistad, es ahora otra quien no quiere ser amiga de la exesposa del ‘Gato Cuba.

Según un conocido diario peruano, Ethel Pozo habría afirmado que quien no quiere volver al programa es Melissa Paredes: “Mucha gente especula e inventa y eso trae más audiencia. Nunca escuché al productor decir algo así, desde que Melissa tomó la decisión de irse por su tema personal que sabemos”.

Ethel además afirmó que nunca se puso del lado de Melissa, ante las críticas al respecto: “No, para nada, quienes dicen eso son nuestros detractores. Yo siempre he dado mi punto de vista... Ahora con ella no compartimos los mismos objetivos y mi amistad terminó allí. Pero parcializarme, jamás”.

