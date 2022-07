Fuerte y claro. Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al referirse a la amistad que tuvo con Melissa Paredes cuando ambas fueron conductoras de “América Hoy”. Y es que la hija de Gisela Valcárcel señaló que no volvería a ser amiga de la modelo, debido a las malas decisiones que habría tomado tras su separación con Rodrigo Cuba.

“Yo siempre he dado mi punto de vista... Ahora con ella no compartimos los mismos objetivos y mi amistad terminó allí. Pero parcializarme, jamás”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Ethel Pozo aclaró que pese a que a inicios de mayo las dos se mostraron juntas y felices en un concierto, no volverán a reconstruir dicha amistad.

“Ella me saludó, nos hemos encontrado en la puerta. Yo estaba con mis hijas y obviamente la conocen y nos saludamos. El cariño va a haber siempre, pero los seres humanos toman decisiones... Yo no soy quién para juzgar a las personas, simplemente puede decir que no concuerdas y tomas otro rumbo”, agregó.

“En ese concierto solamente nos encontramos en la cola para el concierto, nada más fue eso. No, jamás (seríamos amigas nuevamente), ya quedaron bien claro las cosas. Sabes, yo no soy una persona voluble, soy de blanco y negro, me cuesta muchísimo trabajo entender los grises, a mi edad todavía entiendo que existen. Soy muy tajante y tengo las cosas bien claras”, finalizó.

